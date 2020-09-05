فيما يترقب مستخدمو هواتف «آيفون» إعلان «آبل» عن أجهزتها الجديدة أكتوبر القادم، أكدت تسريبات تقنية أن الهواتف القادمة هي الأعلى سعرا والأسرع على الإطلاق. ووفق صحيفة «نيويورك بوست»، سيزود «آيفون 12» بشبكة الجيل الخامس للاتصالات، ما يعني ضمان سرعة غير مسبوقة، مقارنة بنظام «LTE» الحالي. كما كشفت التسريبات أن الشركة ستطرح 3 هواتف متفاوتة المزايا، إذ تزود أحدها بـ5G باعتباره الوحيد ذات المساحة 6.7 بوصة، ما يسع لتركيب الهوائي القادر على استقبال موجات الجيل الجديد. وذكرت تقارير أن «آبل» ستزيل بعض الكماليات التي تأتي عادة مع الهاتف الجديد مثل السماعات التي دأبت على إلحاقها بالهواتف منذ عام 2007.وكشف خبير تقن، وفق «سكاي نيوز» البريطاني، أن سعر «آيفون 12» سيبدأ من 749 دولارا، فيما يبلغ «آيفون 12 بلَس» نحو 1099 دولارا، أما «آيفون 12 برو ماكس» الأغلى على الإطلاق فالمنتظر طرحه بـ1199 دولارا. يذكر أن «آبل» طالبت شركاءها المنتجين بتوفير ما لا يقل عن 75-80 مليون وحدة من الهواتف المرتقبة خلال العام الحالي.