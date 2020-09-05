في مزاد علني يقام يوم 8 أكتوبر القادم، ستطرح للبيع نسخة من الدولار الفضي المسكوك عام 1794، من القيمة الكبيرة لعلماء العملات وهواة جمعها. ووفق CNN (السبت) بيع هذا الدولار عام 2013 مقابل 10 ملايين دولار، ويتوقع أن يسجل سعره رقما قياسيا جديدا. ويظهر عليه وجه امرأة بشعر منسدل تشبه الآلهة يونانية قديمة، وهي رمز للحرية، ويعتقد أنها أول عملة معدنية سكت في الولايات المتحدة. وحسب الإحصاءات أصدر 1758 قطعة من هذا النوع من العملة، لم يبق منها في المتناول سوى 130، فيما لم تخصص هذه العملات للعامة، إذ وزعت على أعضاء الكونغرس الأمريكي والشخصيات البارزة فقط.