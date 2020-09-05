تناقل رواد التواصل فيديو لشاب يبيع البطيخ في شوارع إسطنبول من سيارته الفارهة «لامبورغيني» والتي يتعدى سعرها نصف مليون دولار. ووفق صحيفة «حيرييت» التركية، وقف «مجهول هوية» بسيارته في طريق مزدحم بمنطقة بيوغلو، معلناً بيع البطيخة مقابل 5 ليرات (60 سنتاً)، فيما بث صديقه الواقعة مباشرة على المنصات، ليظهر الناس في طابور طويل انتظاراً للشراء، وحين وصل الصحفيون ترك البطيخ المتبقي على الرصيف وغادر مسرعاً بسيارته ذات الأرقام المسجلة في مقاطعة أنطاليا الجنوبية. ورجحت وسائل إعلام أن الشاب إيراني الأصل، إلا أنها لم تكشف الدافع الحقيقي وراء فعلته، التي بررها البعض بأنها مجرد لفت انتباه المتابعين.!