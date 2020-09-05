سجّلت الهند اليوم (السبت)، 86432 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية بالفايروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4023179 إصابة.



وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن حصيلة الوفيات بفايروس كورونا زادت بواقع 1089 حالة وفاة، لتصل إلى 69561 حالة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 3107223 شخصاً.