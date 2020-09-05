سجلت إسبانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 4503 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد بحسب وزارة الصحة الإسبانية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 498 الفا و989 حالة، وهي أكبر حصيلة للمصابين في أوروبا الغربية.

وشهدت إسبانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات الجديدة بفايروس كورونا، لكنها لم تؤدي إلى قفزة في معدلات الوفيات، التي لا تزال أدنى بكثير مما كان في مارس وأبريل الماضيين، حين سجلت إسبانيا أكثر من 800 وفاة كل يوم.

وتستعد إسبانيا لإعادة فتح المدارس، ومن المتوقع أيضا أن يتوجه الكثير من المواطنين إلى العمل، ما يثير القلق في المجتمع في ظل استمرار تفشي الفايروس، وذلك نقلا عن موقع (سبوتنيك).

ودعا وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى، مشيرا إلى أن إسبانيا ستطلق حملة وطنية شاملة للاختبارات للكشف عن الأجسام المضادة في الخريف المقبل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، تفشي فايروس كورونا المستجد «جائحة». وفقا لأحداث البيانات فقد حصد الفايروس مزيدا من الأرواح حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في العالم إلى أكثر من 821 الفا، فيما تجاوز عدد المصابين 24 مليون مصابا.