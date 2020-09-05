أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، عن أمله في تلقي «أخبار جيدة» بشأن اللقاح ضد فايروس كورونا خلال الأشهر القريبة.

وشدد غيبريسوس، في مؤتمر عقده (الجمعة) على أن «منظمة الصحة العالمية لن تؤيد أي لقاح غير فعال وغير آمن».

وأوضح أن هناك عددا بالغا للقاحات الواعدة، مشيرا إلى أنه «لن يتم استخدامها إلا بعد إثبات فعاليتها وأمنها».

وفي سياق متصل، أكد مدير منظمة الصحة العالمية ضرورة توحيد كل دول العالم جهودها لمكافحة كورونا، مؤكدا أن اتباع القومية في مجال اللقاح لن يؤدي إلا إلى إبطاء الرد على الجائحة.

وصرح في تطرقه إلى رفض بعض الدول خاصة الولايات المتحدة، الانضمام إلى برنامج «COVAX»، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين «GAVI»، الذي يهدف إلى مساعدات الدول النامية في شراء اللقاح المنتظر ضد فايروس كورونا وتوزيعه بشكل عادل: «القومية في مجال اللقاح ستطيل الجائحة».