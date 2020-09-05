في الوقت الذي يعكف فريق من العلماء حالياً على فك شفرات فايروس كورونا، أملا في التوصل إلى حلول لوقف نقلها إلى البشر، كشفت نتائج نشرتها دورية «ذا لانسيت الطبية» (الجمعة) عن نتائج مبشرة، عن اللقاح الروسي.

وفيما أشادت موسكو بالنتائج ووصفتها بأنها رد على المنتقدين، أوضحت المجلة الطبية المرموقة أن لقاح «سبوتنيك-5» الروسي لمرض كوفيد-19 حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.

إلى ذلك، أكدت الدورية أن نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو وشارك فيهما 76 شخصا، كشفت أن جميع المشاركين طوروا أجساما مضادة بدون آثار جانبية خطيرة.

كما أشارت إلى أن «التجربتين اللتين استغرقتا 42 يوما، وشملتا 38 بالغا سليما، لم تظهرا أي آثار جانبية، وأثبتتا أن اللقاح المرشح يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة».