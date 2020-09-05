قررت خطوط الطيران التايلاندية، تأسيس مطعم، لكسر حالة الركود خلال فترة الحظر الذي فرضته ظروف تفشي فايروس كورونا المستجد على الكثير من القطاعات، ومن بينها الطيران.

وحولت الخطوط التايلاندية، الكافتيريا المتواجدة بمقرها الرئيسى في بانكوك إلى مطعم، ولكنه مختلف، ليس فقط من حيث وجباته، ولكن أيضا من حيث شكله المعماري، إذ جعلته على طراز طائرة، والمقاعد مصممة وكأنها مقاعد طائرة، وكذلك سلم المطعم يشبه سلم الطائرة.

ويبدو أن رواد الشركة لم يكتفوا بالطراز المعماري للمطعم، لتحقيق قدر من الانفتاح بينه وبين طبيعة عملهم في مجال الطيران، حيث وضعوا عددا من أطقم الطائرة للعمل داخل المطعم، في المرحلة الحالية، كالمضيفات، والطباخين، بينما يرتدون أزياءهم المعروفة، لإضفاء انطباع عن تشابه الأجواء بين الطائرة والمطعم.