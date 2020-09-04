أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وشركة «بيبسيكو» اليوم (الجمعة) عن توقيع شراكة تهدف لجعل الرياضة متاحة بشكل أكبر، وتأمين جودة حياة أفضل وأكثر توازناً للسكان من مختلف الأعمار والقدرات في المملكة العربية السعودية.

وبموجب هذه الشراكة الجديدة، التي تمتد لعامين، سيعمل الطرفان على دعم تحقيق الهدف الوطني والمتمثل بزيادة نسبة ممارسي الأنشطة الرياضية والبدنية المشاركين في الرياضات الأسبوعية بنسبة 40% بحلول عام 2030.

وتقوم هذه الشراكة على أربع ركائز أساسية هي التأييد والترويج والتمكين والتفعيل، حيث تدعم بيبسيكو برنامج الأنشطة الرياضية للاتحاد من خلال حملة تسويق وتواصل متكاملة وفعالة.

وتتمحور هذه الرعاية حول مبادرة «حرّك» الجديدة، التي جرى الكشف عنها اليوم وتقودها بيبسيكو بالتعاون مع الاتحاد لتشجيع جميع المواطنين والمقيمين على اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً والمشاركة في الفعاليات الرياضية التي ينظمها الاتحاد.

وتتميز «حرّك» بهويتها الخاصة التي تقوم على مبادئ أساسية هي الشمولية والاستمرارية والعمل بإلهام، كما أنها نابعة بعمق من الثقافة المحلية.

وسيتعاون الطرفان للترويج لفعاليات اتحاد الرياضة للجميع الرئيسية والتي تشمل أيام النشاط العائلي، ودوري رابطة فرق الأحياء، والفعاليات الرياضية الافتراضية، مع توجه المزيد من الناس الآن إلى ممارسة الرياضة في منازلهم.

وبموجب هذه الشراكة، ستقدم شركة بيبسيكو الدعم باعتبارها شريك المشروبات والأغذية ضمن بعض الفعاليات المختارة التي ينظمها الاتحاد، من خلال علاماتها الرائدة مثل أكوافينا وشوفان كويكر، ومن خلال علامة جاتوريد، بيبسيكو تسعى إلى تمكين اللاعبين والمدربين الناشئين من بناء مهاراتهم الرياضية بما يدعم تطورهم المستقبلي.

ومن خلال ركيزة «التفعيل»، سوف تستفيد بيبسيكو من حضورها الواسع وقنواتها المختلفة للتوعية والتثقيف بموضوعات ذات صلة بالصحة واللياقة البدنية والاقتصاد الرياضي.

وجرى توقيع الاتفاقية اليوم بحضور الأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وشيماء بنت صالح الحصيني، المديرة التنفيذية للاتحاد، إلى جانب تامر مسلم، نائب رئيس قسم الأغذية ومدير عام وحدة الأعمال في منطقة الخليج والمشرق في شركة بيبسيكو.

وفي هذا السياق قالت شيماء بنت صالح الحصيني، المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للرياضة للجميع: «تمثل هذه الشراكة نموذجاً رائعاً حول أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتشجيع المشاركة الواسعة في الرياضات والأنشطة الرياضية، وهذه ليست مجرد خطوة واحدة، بل إنها قفزة نوعية في الاتجاه الصحيح نحو تهيئة الظروف لتبني عادات حياة أكثر صحة».

ومنذ دخولها المنطقة قبل 60 عاماً، التزمت شركة بيبسيكو بازدهار المملكة العربية السعودية، مما يجعلها سباقة والأمثل لتكون شريكاً لهذه المبادرة، وتواصل الشركة بذل الجهود لدعم مستهدفات الحكومة السعودية لتحسين الصحة العامة من خلال زيادة المشاركة في الفعاليات الرياضية الرسمية وغير الرسمية، كما يمتد التأثير الاجتماعي للشركة في المملكة ليغطي قضايا أخرى، مثل تمكين المرأة وتنمية الشباب والزراعة المستدامة وغيرها.

وفي تعليق له، قال تامر مسلم، نائب رئيس قسم الأغذية ومدير عام وحدة الأعمال في منطقة الخليج والمشرق في شركة بيبسيكو: «تتطلع شركة بيبسيكو من خلال تعاونها مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، ومساعدة المملكة على تحقيق طموحاتها في أن تتصدّر بعض الرياضات المختارة على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأضاف مسلم: «للنشاط البدني الكثير من المنافع، ونحن نأمل من خلال مبادرة «حرّك» أن نصل إلى شريحة متنوعة من المواطنين والمقيمين، ودعم المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في زيادة المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتحقيق فوائد طويلة الأجل للأجيال السعودية القادمة».

وتواصل بيبسيكو من خلال رؤية «الفوز الهادف» دعمها لأنماط حياة صحية أكثر توازناً، فضلاً عن جهودها للحد من السكر والدهون المشبعة والملح في مجموعة منتجاتها.

وعلاوة على زيادة المشاركة الرياضية، تهدف الرؤية الجريئة للمملكة العربية السعودية 2030 إلى مساهمة قطاع الرياضة بنسبة 0.8% في الاقتصاد، والمساعدة في خلق بيئة توفر 50 رياضياً أولمبياً بحلول عام 2030.

وفي وقت سابق من هذا العام، عززت شركة بيبسيكو التزامها تجاه المملكة من خلال التعهد بضخّ استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال سعودي على مدى السنوات الخمس القادمة.

نُبذة عن بيبسيكو:

ويستمتع المستهلكون بمنتجات «بيبسيكو» بواقع مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2019 بصافي إيرادات تجاوز 67 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات، والتي تتضمن «فريتولاي» و«جاتوريد» و«بيبسي كولا» و«كويكر» و«تروبيكانا».

وتشمل منتجات «بيبسيكو» تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن 23 علامة تجارية يحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتشكل رؤية «الفوز الهادف» محور عمليات «بيبسيكو» لتكون شركة رائدة في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، وتعكس هذه الرؤية طموحات الشركة لتحقيق الفوز المستدام في الأسواق، ويتجسّد هدفها في جميع جوانب عملها، وتتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com.

ويمكن متابعة قنوات بيبسيكو على تويتر: @PepsiCoArabia | انستقرام: PepsiCoArabia | يوتيوب: PepsiCoArabia

عن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع:

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هي جهة تنظيمية تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي في المملكة العربية السعودية وتسعى من خلال توفير فرص لجميع أعضاء المجتمع لممارسة النشاط البدني، وهي تتطلع إلى الشراكة مع الجهات الحكومية والجهات التنفيذية في مجال الرياضة والاتحادات الرياضية والقطاع العام والخاص على نطاق أوسع لتحقيق أهدافها.

ويركز اتحاد الرياضة للجميع على زيادة النشاط البدني من خلال تطوير أربع أولويات إستراتيجية: (1) التعليم؛ (2) المجتمع والتطوع؛ (3) اللياقة البدنية والصحة؛ و(4) الحملات والترويج.

ويقوم الاتحاد بذلك من خلال تصميم ونشر برامج رياضية ترفيهية مصممة خصيصًا للنساء والرجال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك، تعتمد برنامجًا دوليًا ديناميكيًا للتواصل يهدف إلى تقديم العلامة التجارية لمجتمع الرياضة في جميع أنحاء العالم.