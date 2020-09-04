أعلنت مملكة البحرين أنها ستسمح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول بدءا من اليوم (الجمعة).

وقالت إن القادمين سيخضعون لمسحة للكشف عن كورونا على نفقتهم.

وفي مارس الماضي أغلقت البحرين كافة المحال التجارية في خطوة لمواجهة تفشي فايروس كورونا، كما قامت بتعليق الرحلات الجوية.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان (الجمعة) أن العدد الإجمالي للوفيات بالفايروس ارتفع إلى 193 حالة، وأن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 50013 حتى الآن بعد تسجيل 368 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات القائمة 3227 حالة.