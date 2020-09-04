دعت منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير السارية أثناء جائحة كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، مؤكدةً أن زيادة الوزن والتدخين والخمول وتلوث الهواء تمثل عوامل خطر تؤدي إلى الإصابة بالنوع الحاد والخطير من الفايروس.

وأوضح المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم في مؤتمر صحفي أن زيادة الوزن والسمنة تزيد من احتمال الإصابة بالنوع الخطير من كورونا والوفاة ٧ أضعاف عن الأشخاص ذوي الوزن المعتدل، مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات بالفايروس أعلى بين المدخنين وهم معرضون بشكل أكبر للإصابة بالفايروس.

ودعا ادهانوم المسؤولين في دول العالم للعمل الفوري لمواجهة الأمراض غير السارية أثناء وباء كوفيد ١٩، وتحقيق تقدم في أحد أهداف التنمية المستدامة والخاص بخفض عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام ٢٠٣٠، وتخفيف العبء العالمي لهذه الأمراض.