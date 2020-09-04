دعا استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج مرضى التهاب المفاصل بضرورة التشخيص لتحديد العلاج الصحيح، مبيناً لـ«عكاظ» أن هناك للأسف بعض المرضى الذين يجهلون حقيقة المرض بسبب عدم التشخيص ويواجهون المشكلة بوضع الكريمات بالشراء مباشرة من الصيدليات، اعتقاداً بأن المشكلة مجرد متاعب في المفاصل وتزول بالكريمات.

التهابات في المفاصل

وبين أن التهاب المفاصل مصطلح عام يشير إلى الحالات التي تؤثر في المفاصل، أو الأنسجة حول المفصل، وهناك أكثر من 100 نوع من التهابات المفاصل، ومعظمها يسبب الألم، والتصلب (التيبس) داخل المفصل المصاب وحوله، كما أن بعض أنواع التهاب المفاصل، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، تؤثر أيضًا في الجهاز المناعي، وبعض الأعضاء الداخلية للجسم.

الأسباب وعوامل الخطورة

وحول السبب وعوامل الخطورة قال: لم يتم التعرف على أسباب الإصابة بكثير من أنواع التهابات المفاصل، كما أن بعض العوامل مثل الوراثة، ونمط الحياة، والبيئة، يمكن أن يكون لها تأثير في الإصابة بأنواع مختلفة من التهابات المفاصل، أما عوامل الخطورة فتتمثل في التقدم في العمر، والجنس، حيث إن معظم أنواع التهاب المفاصل تصيب النساء، أما النقرس فهو أكثر شيوعًا في الرجال، والجينات، والسمات الوراثية، وزيادة الوزن، والسمنة، والتدخين.

أعراض وتشخيص المرض

وعن الأعراض والتشخيص يؤكد الدكتور الحاج أن الأعراض تختلف تبعًا لنوع الالتهاب، ويمكن أن تتطور الأعراض فجأة، أو تدريجيًّا مع مرور الوقت، كما قد تحدث الأعراض ثم تختفي، أو تستمر مع مرور الوقت، وتشمل الأعراض: الألم، والتصلب (التيبس) في المفاصل وحولها، والاحمرار، ويجب مراجعة الطبيب عند الإحساس بألم، أو ملاحظة تصلب، أو تورم في مفصل واحد أو أكثر.

العلاج ونصائح الوقاية

وعن العلاج والوقاية اختتم الدكتور الحاج قائلاً: يعتمد علاج التهاب المفاصل على التقليل من الشعور بالألم، والتقليل من الضرر الناتج قدر الإمكان، وتحسين، أو الحفاظ على وظيفة المفصل، وذلك عن طريق الأدوية، والعلاج الطبيعي، أو تثقيف المرضى، وأحيانًا الجراحة، أما ما يتعلق بالوقاية فإنه لا توجد طريقة للوقاية، لكن من الممكن التحكم بعوامل الخطر من خلال الحفاظ على الوزن الصحي باتباع نمط غذائي صحي، والمحافظة على ممارسة النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، وحماية المفاصل من الإصابات عن طريق القيام بتمارين خاصة لها، التأكد من خلو موقع العمل من مخاطر السقوط، مع توفر المساحة، والمعدات والأدوات التي تناسب القدرة البدنية.