عثرت الشرطة الألمانية على جثث 5 أطفال في شقة بمبنى سكني في مدينة زولينغن، غربي البلاد.

وبحسب موقع «BBC»، تشتبه الشرطة في أن أم الأطفال، البالغة من العمر 27 عاما، قتلت أطفالها قبل أن تحاول الانتحار في محطة للقطارات بمدينة دوسلدورف القريبة.

وتلقت خدمة الطوارئ مساء (الخميس) اتصالا من منطقة هاسلدلة بالمدينة. وقالت الشرطة إنها وصلت إلى المبنى في منتصف النهار لتعثر على جثث 5 أطفال، وهم ثلاث بنات وولدان، تتراوح أعمارهم بين عام وثمانية أعوام.

وتفيد تقارير بأن ولدا سادسا، عمره 11 عاما، نجا من الحادث.

وجاء في موقع «بيلد» الإخباري أن جدة الأطفال، التي تقيم بمدينة مونشنغلادباخ، على بعد 60 كيلومترا، هي التي اتصلت بخدمة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ستيفان فياند، إن والدة الأطفال «أصيبت على نحو خطير» بعدما ألقت نفسها أمام قطار في محطة دوسلدورف، وأنها ترقد الآن في مستشفى حيث تتلقى العلاج تحت حراسة الشرطة.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن المعلومات عن المرأة وتفاصيل ما قامت به غير متوفرة حاليا، وأن التحقيقات جارية للتوصل إليها.

وتأمل الشرطة في اكتشاف المزيد من التفاصيل بعد استجواب الأم.