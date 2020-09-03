بعيداً عن عمليات تصحيح النظر ومشاكل العين، ينساق الكثيرون إلى عمليات التجميل العشوائية وتغيير لون القزحية؛ رغم مخاطرها الكبيرة على العين والتي تتمثل في حدوث الالتهابات التي قد تؤثر على وظيفة القرنية، وارتفاع ضغط العين والماء الأبيض وعدم ثبات النظر.
وحذر استشاري طب وجراحة العيون بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور ممدوح التميمي من عمليات تغيير لون القزحية التي تؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة بالعين، وبعض هذه المضاعفات يصعب علاجها واسترجاعها؛ مما قد ينتج عنها ضعف شديد بالنظر.
وأشار الدكتور التميمي إلى أن قزحية العين هي الجزء الملون الذي يقع خلف القرنية الشفافة وتعطي العين لونها الطبيعي سواءً أكان غامقاً أو فاتحاً؛ مشدداً على ضرورة التثبت عند إجراء أي عملية بالعين من عدة نقاط، أبرزها أن يكون الإجراء عند طبيب متخصص، ويكون ضمن الإجراءات المتفق عليها عالمياً، أو عدم الانسياق وراء عمليات التجميل العشوائية، لا سيما عند غير المختصين، لما لها من أثر كبير على صحة العين.