بدأ العد التنازلي للتوصل إلى لقاح «الفايروس القاتل»، بعد رسالة من مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها «سي دي سي» روبرت ريدفيلد إلى حكومات الولايات، يطلب منها «بصورة عاجلة» أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب «علانية بالكامل بحلول الأول من نوفمبر 2020» أي بعد نحو 58 يوما.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن السلطات الصحية الأمريكية طلبها من حكومات الولايات أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، على نطاق واسع، بحلول مطلع نوفمبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وثائق رسمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد تعهد مرارا ببدء توزيع اللقاح في موعد مبكر عن نهاية العام.