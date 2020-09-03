أثار دب قطبي الرعب بين سكان جزيرة نرويجية قرب القطب الشمالي، بعد مباغتة رجلا نائما في خيمته بهجوم «غادر» فأرداه قتيلا.

وبحسب صحيفة «صن» البريطانية، فالرجل الهولندي يوهان جاكوبس كوتي البالغ من العمر 38 عاماً، كان نائماً في خيمته بمنطقة تخييم قرب بلدة في جزيرة سفالبارد، حيث هاجمه دب قطبي بقوة فأصابه بجروح خطيرة حيث توفي بعد فترة وجيزة.

وبعد ذلك عثر على الحيوان القاتل ميتا، إذ أطلق السكان المحليون الرصاص عليه في أعقاب الهجوم، وشوهدت بقع دماء قرب موقع التخييم، فيما كان 6 أشخاص آخرين نائمين لكن لم يتعرضوا لأذى حسب تقارير محلية.

وفي سفالبارد، المعروفة أيضا باسم «سبيتسبيرغ»، ينصح السكان بحمل سلاح عندما يكونون خارج المناطق الحضرية خشية تعرضهم لهجمات من الحيوانات الشاردة.