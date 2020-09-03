يبدو أن طاقم فيلم «المهمة المستحيلة» سينأى بنفسه عن «كورونا» بعد أن استأجر الممثل الأمريكي توم كروز سفينة بمبلغ ضخم، لتكون مقر إقامة العاملين.

واستأجر كروز سفينة في النرويج، لتكون مقر إقامة لـ200 من النرويجيين، و200 آخرين من جنسيات مختلفة، وجميعهم من العاملين في الفيلم، الذي يتم تصويره في مقاطعة موره ورومسدال، شمال غربي النرويج.

ومن المفترض أن يسكن هؤلاء في السفينة حتى نهاية سبتمبر، مقابل نصف مليون جنيه إسترليني (667.247 دولار أمريكي)، دفعها كروز.

وبالرغم من أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير الحماية لهم من فايروس كورونا ومنع حدوث أي تأجيل جديد لعملية التصوير، بحسب ما ذكر مصدر لصحيفة «صن» البريطانية، إلا أنها تعرضت لكثير من الانتقادات من قبل النقابات العمالية، التي تقول إن الموظفين قد يخالفون قوانين الهجرة، بسبب رسو السفينة في النرويج.

وفي حال تم تأجيل التصوير مرة أخرى، فإنه من غير المتوقع أن يلحق الجزء السابع من السلسلة بموعد طرحه في نوفمبر 2021، ما دفع كروز لاتخاذ الخطوة الجريئة.