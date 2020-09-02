عاقبت محكمة بولاية ميشيغان الأمريكية مسعفَين بالسجن 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وسحب تراخيصهما، بعد ارتكابهما خطأ اعتبر «كارثياً» إذ أعلنا وفاة شابة عشرينية مصابة بشلل دماغي، قبل أن تفيق من غيبوبتها أثناء مراسم الجنازة. ووفق «الغارديان» البريطانية (الأربعاء)، أُستدعي المسعفان، لم تكشف هويتهما، إلى منزل الشابة تايمشا بوشامب بديترويت، لمحاولة إنعاشها، لكنهما لم يعثرا على أي آثار للحياة، فاتصلا بالطبيب الذي أعلن عبر الهاتف وفاتها رسميا. وبعد ساعتين، فتحت بوشامب عينيها وتنفست بعمق في دار الجنازات أثناء إزالة السوائل والدماء من جسدها تمهيداً لتحنيطها، ما دفع محامي الأسرة جيفري فيغر لرفع دعوى ضدهما لينالا جزاء خطأهما.