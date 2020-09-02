من ألحانه وكلمات الصامل وشبعاد، طرح المطرب الإماراتي عيضة المنهالي «دويتو» مع المطربة اليمنية بلقيس بعنوان «بحر ركبه غلاهم» على قناته في «يوتيوب» مساء (الثلاثاء)، اعتمد فيه الإيقاع الخبيتي السعودي. وكتب المنهالي على حسابه في «تويتر»: «عمل جديد يجمعني مع المبدعة دائما بلقيس فتحي.. سعيد بالتعاون مع الصامل صاحب فكرة الدويتو». بدورها شاركت بلقيس رابط الدويتو على حسابها التويتري وطلبت من المتابعين سماعه. يذكر أنّ بلقيس أصدرت أخيرا أغنية باللهجة المغربية بعنوان «الحياة حلوة»، عبر قناتها في اليوتيوب، وهي الثانية بذات اللهجة بعد أغنيتها «تعالى تشوف» التي حققت نجاحاً لافتاً ما دفعها لتصويرها فيديو كليب بين المغرب والسنغال وفرنسا.