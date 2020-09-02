أطلق «تويتر» ميزة جديدة لكشف أسباب تداول «الترندات» في السعودية، والإمارات، ومصر. واعتبارا من (الأربعاء) بدأ موقع التغريدات في تثبيت تغريدة توضيحية على المواضيع المتداولة التي حققت «ترند» لتزويد المستخدمين بنظرة معمّقة حول الأكثر تداولاً على الفور وسبب تناقله. ويتيح «تويتر» رؤية التغريدات التوضيحية بالمواضيع المتداولة عبر نظامي iOS وAndroid في الوقت الحالي، فيما تنوي المنصة نقل الميزة إلى موقع «تويتر» في وقت قريب. وأكد الرئيس التنفيذي للمنصة جاك دورسي أن وصف الخاصة سيكون باللغة العربية في الدول الثلاث، كما ستتوافر خلال أيام في بريطانيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وإسبانيا واليابان والمكسيك وكندا والولايات المتحدة.