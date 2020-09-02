أظهرت دراسة حديثة أن زيادة الوزن هي العامل الأكثر تأثيرا في تطور مرض السكري. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، توصل علماء جامعتي كامبريدج وميلانو بالمملكة المتحدة وإيطاليا إلى أن فقدان الوزن يساعد على القضاء على السكري، بل ويمنع الإصابة به. وحلل الباحثون بيانات 445765 شخصا من البنك الحيوي البريطاني بمتوسط أعمار 57.2 عام، قسموا إلى مجموعات على أساس الاستعداد الوراثي والمخاطر المرتبطة بالوزن، وبمتابعتهم 8 أعوام، أصيب 31298 من زائدي الوزن بداء السكري 2، أما البدينون فكانوا عرضة للإصابة بنحو 11 ضعفا مقارنة بأصحاب الوزن الأقل. بغض النظر عن الخطر الوراثي، ما يؤكد أن الوزن أقوى المؤثرات في تطور السكري.