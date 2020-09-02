في واقعة العثور على جثتي شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما بمدينة قوص في محافظة قنا المصرية، إحداهما لسانها مقطوع، اعترف الجاني مجدي محمد (30 عاما) بأنه أقدم على قطع لسان الشقيقة الكبرى نهى الخطاي (18 عاما) بسبب معايرتها له بسلوك شقيقتيه، وسبهما بألفاظ خارجة. وألقت الشرطة القبض على الجاني خلال الساعات الماضية، أثناء عمله في الصيد بصحبة والد المجني عليهما في بحيرة ناصر بأسوان، وبمواجهته أقر بارتكاب جريمته. وكانت شرطة قنا تلقت (الثلاثاء) بلاغاً بعثور الجيران على شقيقتين مذبوحتين، وبالانتقال لمنزل الضحيتين عُثر على جثتي نورهان (14 عاماً) وشقيقتها نهى غارقتين في دمائهما، على رغم أن الجاني صديق والد الضحيتين.