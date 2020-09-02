أنهى أربعيني مصري حياة أمه خنقاً بعدما اكتشفت علاقته المشبوهة بزوجة صديقه. ووفق صحف مصرية (الأربعاء)، خنق العامل بهيئة السكك الحديدية «م.ع» (41 عاماً) والدته (62 عاماً) «بحبل غسيل» داخل منزلهما بمنطقة عابدين بالقاهرة، ثم أبلغ الشرطة بعثوره على جثتها بعد عودته من العمل، لإبعاد الشبهة عنه. وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تبين وفاة السيدة، فيما كشفت التحريات أن ابن الضحية دائم العراك مع والدته. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه ليلة الحادثة وقعت مشادة كلامية مع أمه تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي بسبب اكتشافها خيانته لصديقه، فقرر التخلص منها حتى لا تفضح أمره!