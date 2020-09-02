كشفت إيجابية فحص ممرض أسترالي عرضاً جديداً للإصابة بفايروس كورونا، بعدما داهمته آلام مستمرة في المعدة. ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن وزير الصحة المحلي ستيفن مايلز (الأربعاء) قوله: «حدد الممرض (37 عاماً) آلاماً في البطن، والتي لا تعتبر عادة من أعراض «كوفيد-19»، ولكن عمله في جناح علاج الفايروس المستجد بمستشفى إبسويتش في كوينزلاند كان وراء هاجسه، فخضع للاختبار الذي أثبت إصابته». وأضاف: «المراقبة المنتظمة للصحة تساعدك على التأكد من التقاط أي أعراض غير عادية بسرعة». وبينما يشدد الأطباء على الأعراض الأكثر شيوعاً مثل الحمى والسعال المستمر وضيق التنفس، يؤكدون أن مشاكل المعدة ليست نادرة بين المرضى.