كشفت دراسة بريطانية حديثة 5 مخاطر على البشرة نتيجة التعرض للضوء الأزرق المنبعث من شاشات الكمبيوتر والموبايل لأكثر من 6 ساعات يومياً. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أكدت استشارية الأمراض الجلدية بهيئة الخدمات الصحية الدكتورة إيما ويدجوورث أن الأشعة تحفز تصبغ الجلد لنحو 3 أشهر، كما تمنع الأشعة إنتاج الميلاتونين، وتزيد مستويات هرمون التوتر وتثير الأعصاب، ما يؤدي إلى اضطراب نمط النوم وخلل بالساعة البيولوجية، كما يلحق الضرر بالبشرة عبر توليد الجذور الحرة، ما يضر بطريقة إصلاح الحمض النووي. فيما أوصت ويدجوورث بأخذ فترات راحة من الشاشات واستخدام كريمات البشرة ذات مضادات الأكسدة لتخفيف الآثار الضارة.