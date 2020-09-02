لم يتبادر إلى مخيلة «شيف» أحد الفنادق في العاصمة الأردنية عمان، أن إصابته بفايروس كورونا ستمنع 300 نزيل من مغادرة الفندق الذي يقيمون فيه، وإعادة حجرهم.

ونقل موقع جريدة «الغد» الأردنية عن مصدر في لجنة الأوبئة قوله: «إن إصابة الشيف في أحد الفنادق ذات الـ5 نجوم في العاصمة الأردنية عمان بـ«كورونا» حرمت المواطنين من مغادرة الفندق (الثلاثاء)، ليعاد تجديد حجرهم لمدة أسبوعين إضافيين».

وأضاف المصدر: «إن كلفة تجديد الحجر سيتحملها الفندق نتيجة إصابة أحد كوادره بالفايروس، بواقع 70 دينارا لليلة الواحدة لمدة 14 يوما».

وبحسب موقع «الغد»، فإن النزلاء كانوا يتجهزون لمغادرة الفندق بعد قضاء فترة الحجر الإلزامي.

وفي وقت سابق، أعلن محافظ العاصمة عمان سعد الشهاب عزل 8 مبان سكنية بعد اكتشاف إصابات «كورونا» فيها.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية (الثلاثاء)، تسجيل 63 إصابة بفايروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2097.