شهدت مدينة ميديلين الكولومبية، مقتل شاب كولومبي يدعى كارلوس أندريه على يد قاتل مجهول الهوية داخل أحد صالونات الحلاقة الرجالية خلال قيامه بقص شعره.

وتعرض أندريه، البالغ من العمر، 27 عاما، للقتل عمدا على يد مسلح صوب المسدس إلى رأسه وأفرغ فيه كل الرصاصات، أثناء جلوسه لقص شعره في وسط ذهول صاحب الصالون، بينا هرع القاتل مسرعا إلى الخارج على دراجة نارية، وسط دهشة وصدمة المارة وفقا للفيديو المتداول الذي سجلته كاميرات المراقبة.

وخلال الموقف المفزع يظهر الفيديو رفع الحلاق يده على رأسه وفر هاربا بسرعة تاركا المحل، ولم تكشف الشرطة بعد عن دافع قتل أندري بهذا الشكل، كما لم تتوصل إلى هوية الجاني.