أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وطبيبه الخاص شون كونلي، (الثلاثاء)، عدم صحة ما نقلته وسائل إعلام محلية من تعرضه إلى جلطة دماغية، خلال زيارة مفاجئة لمستشفى «والتر ريد» في نوفمبر الماضي.

وكتب ترمب في تغريدة على حسابه في تويتر قائلا: «إنهم يحاولون القول أنني تعرضت لسلسلة من السكتات الدماغية الصغيرة.. هذا لم يحدث أبدا»، واصفا ما جاء في هذا الصدد بأنه «أخبار مزيفة».

وتابع ترمب قائلا: «ربما يشيرون إلى مرشح آخر من حزب آخر»، في إشارة على ما يبدو إلى جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في نوفمير المقبل.

ووصف البيت الأبيض حينها زيارة ترمب، التي لم تكن مدرجة في جدول الرئيس البالغ من العمر 74 عامًا، بأنها «اختبار سريع تحسباً لعام 2020 المزدحم للغاية».