أكدت وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة شما بنت سهيل المزروعي، على تخصيص برامج ومبادرات شبابية للاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وقالت المزروعي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قبل قليل: «‏السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي.. دعوة لكل الشباب السعودي والإماراتي للانضمام لفريق إبداعي سيعمل على مبادرات شبابية مشتركة بمناسبة اليوم الوطني السعوي الـ90».

وأرفقت الوزيرة الإماراتية مع تغريدتها رابط التسجيل للانضمام لهذه المبادرات

https://airtable.com/shrcBVJknuvRYc48X.