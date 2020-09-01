في تقرير تقني حديث، كشف مهندسو التطوير في «واتساب» طرح ميزة جديدة كليا تتيح للمستخدمين وضع «شكل مختلف» لكل محادثة. وأوضح التقرير المنشور في موقع «تايمز نيوز ناو» (الثلاثاء) أن الميزة الجديدة عبارة عن إمكانية تخصيص مستخدم «واتساب» خلفية مختلفة لكل محادثة فردية. فيما يمكن الاطلاع على الميزة في النسخة التجريبية من تطبيق التراسل الفوري عبر نظامي تشغيل «أندرويد» و«آي أو إس».وفي الوقت الحالي، يسمح «واتساب» باستخدام «خلفية» واحدة لجميع الدردشات، إلا أن الميزة الجديدة ستمكن المستخدم من التفريق بين كل نوع دردشة حسب لونها والخلفية المخصصة لها. يذكر أن «واتساب» طرح بالفعل تطبيقا آخر منفصلا على «غوغل بلاي» بمسمى «خلفيات واتساب»، والتي يمكن عبرها تغيير خلفيات الدردشات حسب متطلبات المستخدمين.