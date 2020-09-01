فجّرت الفنانة المصرية نهى العمروسي مفاجأة من العيار الثقيل قبل ساعات في قضية فندق «فورمونت نيل سيتي» بالقاهرة، التي تعرضت فيها ابنتها نازلي للتعدي، عن الأخبار المتداولة عن حبس ابنتها نازلي مصطفى كريم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقالت: «هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة، إذ إن قرار النيابة لم يصدر بشكل رسمي حتى اللحظة»، مضيفة أن هناك عدة مواقع إلكترونية تنشر شائعات وأنباء مغلوطة، مقابل المال. وأردفت في تصريحات صحفية نقلها الإعلام المصري: «ابنتي تجلس بجانبي في المنزل.. لا أحب الحديث كثيرا في هذا الأمر».يذكر أن العمروسي تصدرت محرك البحث «غوغل» خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول أنباء عن حبس ابنتها وأحمد الجنزوري في قضية الاغتصاب الجماعي، المعروفة إعلاميا بـ«جريمة فيرمونت»، 4 أيام على ذمة التحقيق. فيما أكدت النيابة العامة المصرية أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للقبض على باقي المتهمين الهاربين.وتعد نهى العمروسي، زوجة الممثل مصطفى كريم الذي توفي متأثرا بالسرطان، من ممثلات فترة التسعينات من القرن الماضي، وشاركت الفنان عادل إمام بطولة أفلام «جزيرة الشيطان» و«حنفي الأبهة» «وشمس الزناتي»، كما شاركت في بطولة مسلسل «ضمير أبله حكمت» من بطولة فاتن حمامة، إلا أن مسيرتها الفنية تعثرت مرات عدة، بعد حبسها في قضية تعاطي مخدرات عام 2013.