انتهت المطربة السعودية وعد من تسجيل أغنيات ألبومها المنتظر طرحه قريباً، فيما أعلنت تقديم 3 لهجات مختلفة في 8 أغنيات، بالسعودية والعراقية والمصرية، إذ تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين أبرزهم وليد سعد، وناصر الصالح. وقدمت وعد في مسيرتها عددا من الأغنيات بلهجات عدة مصرية ولبنانية ومغربية، ومن أبرز ألبوماتها «جنون» و«وجهة نظر» و«يا أحلاهم»، فيما صورت بعضها بطريقة الفيديو كليب. وأخيرا اقتحمت وعد مجال الموضة، وطرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسمها.أما الفنان المصري عمرو دياب فتصدر ترند «تويتر» خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرحه كليب أغنيته «عم الطبيب» التي صدرت في ألبومه الأخير «سهران» من ألحانه وكلمات صابر كمال. واعتبر النقاد أن «الهضبة»، كما يلقبه معجبوه، يؤرخ لمرحلة جديدة في مسيرته، بأغنيات مصورة بتقنيات سينمائية، كشف عنها في البوستر الرسمي لألبوم يتضمن 14 أغنية. يذكر أن دياب طرح 6 أغنيات «سنجل» خلال الصيف الماضي.من جهتها، تسببت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في تفجير أزمة بعدما انتشر فيديو يظهر لحظة بث مكبر صوت مسجد النميرية جنوب بيروت أغنية لها. وبررت إدارة المسجد ما حدث بالخطأ، إذ بثت الأغنية بعد كلمة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، التي حرص أحد العمال على نقلها من الإذاعة مباشرة إلى مسامع أهل القرية عبر مايكرفون المسجد، وحين غادر لإحضار طعامه معتمدا على طول خطابات بري، انتهت الكلمة وعادت الإذاعة لبرامجها العادية، ولسوء الحظ بثت أغنية للزغبي، أثارت انتقادا واسعا على مواقع التواصل اللبنانية.