احتفلت الملكة الأردنية رانيا (الإثنين) بذكرى ميلادها الخمسين. وظهرت في صورة رسمية التقطت بهذه المناسبة، مرتدية ثوباً أبيض بتوقيع المصمم السعودي محمد آشي، وأخرى بتصميم اللبنانية دارين هاشم، في إشارة لاهتمامها الواضح بابتكارات المصممين العرب، فهي ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها أزياءً من إبداعات العرب، إذ ظهرت أكثر من مرة بعلامات إماراتية أيضا، إلا أن إطلالتها التي حملت توقيع آشي لفتت أنظار المعجبين كونها اتسمت بالرقي والطابع العصري. ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً حين نشرت في صفحة دار Ashistudio على «إنستغرام»، مع تعليق للمصمم السعودي يُعرب فيه عن فخره لاختيار ملكة الأردن إطلالة تشعّ قوة.