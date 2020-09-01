إذا واجهت تقصيراً في الحصول على خدمات الكهرباء، فعليك تقديم شكوى لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج التي وضعت 5 خطوات حال التأخير في إيصال الخدمة أم فصلها أو تأخر إعادتها أو الانقطاع المتكرر، إذ يتوجب على المستهلك تقديم شكوى لمقدم الخدمة، فإذا كانت المشكلة حول الفواتير فسيتم حلها خلال 10 أيام عمل، و30 يوماً للشكاوى الأخرى، وإذا لم يكن راضياً فيمكنه تقديم شكواه إلى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أو الهاتف المجاني (8001259000)، وحال لم يقتنع، عليه التقدم إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء)، ومن ثم التظلم لدى المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ قرار «فض المنازعات».