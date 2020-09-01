تناقل رواد التواصل بشكل واسع مقطع فيديو نشرته سيدة أمريكية على حسابها في «تويتر»، تغني فيه جزءاً من أغنية «زمان الصمت» للفنان السعودي الراحل طلال مداح مساء (الاثنين).

وأرفقت الأمريكية تعليقا مع الفيديو قالت فيه: «أتمنى أن تستمتعوا بهذه الأغنية الوحيدة التي أحفظها باللغة العربية منذ 40 عاماً».

وأضافت: «أعجبتني كلماتها المدهشة، ووقعت في حبها طوال هذه السنوات وأحفظها حتى الآن، فكلماتها العربية لا تضاهيها الترجمة للإنجليزية ولا تنقل جمال معانيها».

فيما تفاعل المغردون مع المقطع، مشيدين بأدائها للأغنية وإتقانها للحن الذي وضعه «صوت الأرض»، وغناه عام 1978 من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن.