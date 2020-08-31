حين قررت امرأة داغستانية في شمال القوقاز الروسي أن تحصل على غفوة نهارية بين الشجر، لم تتخيل أنها ستصبح حديث التلفزة خلال الساعات القادمة، بعدما تسللت أفعى كبيرة إلى جسمها عبر فمها دون أن تشعر. فيما نقلت القناة التلفزيونية الروسية الـ5 (الإثنين) عن سكان قرية لافاشي في جمهورية داغستان الروسية أنهم اكتشفوا المرأة في حالة غيبوبة تامة، ولا تستجيب لمحاولات إفاقتها.وسارعت سيارة الإسعاف لنقل المرأة إلى أقرب مستشفى، وبعد التصوير الإشعاعي، فوجئ الأطباء بوجود ثعبان في بطنها، فقرروا إجراء جراحة عاجلة لاستخراجه، ووفق صحيفة «كومسومولسكايا برفدا» المحلية، بلغ طول الثعبان نحو 120 سنتيمترا، مشيرة إلى أن رجال الطوارئ اكتشفوا في وقت سابق أفعى كبيرة في إحدى الشقق بجنوب غرب وسكو توغلت عبر أنابيب التهوية وصارت تهدد أصحاب الشقة ورجال الطوارئ الذي بذلوا جهدا كبيرا لاصطيادها.