حذرت مواقع تقنية من ثغرة برمجية في المتصفح الخاص بحواسب وهواتف أبل. ووفق موقع «إندبندنت» البريطاني (الإثنين)، اكتشف خبراء أمن المعلومات ثغرة في ميزة Web Share الموجودة في متصفحات Safari الخاصة بهواتف آيفون، ورغم إبلاغ الشركة إلا أنها لم تستجب وتجاهلت المشكلة، ما اضطرهم لعرضها وتحذير المستخدمين.وأوضح الخبير الأمني باول يليكال أن الثغرة تستغل من جانب الهاكرز للتجسس على البيانات المتبادلة بين مستخدمي آيفون، والمتعلقة ببيانات التصفح أو الروابط الإلكترونية للمواقع المستخدمة.يذكر أن مستخدمي Safari يعتمدون على Web Share لإرسال روابط المواقع التي يتصفحونها لأشخاص آخرين، إما عبر البريد الإلكتروني أو عبر برامج التراسل مثل «واتساب» أو «ماسنجر» وغيرهما.