قضت محكمة الجنح المستعجلة في مصر، (الإثنين) بسجن المغني المصري إيساف وحارسه الشخصي رئيس شركة للأمن والحراسة 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه لكل منهما، على خلفية ضربهما ضابطا سابقا وأستاذا جامعيا، وإحداث إصابات خطيرة في جسديهما داخل أحد المطاعم الشهيرة.وكانت قوات الأمن تلقت بلاغاً من كل من «هيثم. س» 45 سنة، ضابط شرطة سابق وآخر أستاذ جامعي، يفيد بقيام إيساف وصديقه، بالتعدي عليهما بالضرب وإصابتهما. وجاء بأقوال المجني عليه خلال التحقيقات: "كنت بحاول أفض عراك بين إيساف وآخرين، بينما أقدم حارسه الشخصي «شندي» على كسر زجاجة في رأسي وضربني بها 3 مرات، وحين حاولت تصوير الواقعة بهاتفي، خطفه مني أمام زوار المطعم، ومن ثم اتجه للدكتور «محمد. س» وسحبه أمام الجميع قائلا: «انتم ما تعرفوش مين إيساف؟».