كشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن الكويكب 2011 ES4 الذي يبلغ طوله من 22 إلى 49 متراً، سيمر مساء (الثلاثاء) قرب الأرض، على مسافة تقل 3 مرات عن المسافة إلى القمر. وقالت الوكالة في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «يحمل هذا الاقتراب في طياته خطراً على كوكب الأرض.. إذ تبلغ أدنى مسافة بين الكوكب والأرض نحو 120 ألف كيلومتر، وتكمن خطورته في السرعة التي سيمر بها إذ تصل إلى 8.16 كيلومتر/ ثانية»، فيما توقع خبراء الوكالة ألا يصطدم بالأرض. يذكر أن الكويكب سيمر بجوار الأرض في الساعة 7.12 مساء بتوقيت السعودية.