مذكرة بزمن ما قبل كورونا، أطلقت فرقة البوب الإندونيسية «كاهيتنا» أول حفلة موسيقية بحضور الجمهور، شرط بقائهم في سياراتهم. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الإثنين)، استمرت الحفلة ساعتين واجتذبت حشدا كبيرا بلغ 900 شخص في 300 سيارة، فيما حرص منظموها على التزام الجميع بالكمامات وإثبات سلامتهم من الفايروس، كما رُشت السيارات بالمعقمات، وضبطت كل منها الراديو على قناة FM لمتابعتها. وعزفت الفرقة ألحاناً عاطفية مستغلة حنين الجمهور لألحان الفرقة التي أطلقتها في ذروة نجاحها بالتسعينات. وأطلق الجمهور أبواق السيارات وأضاء أنوارها. وقال منظم الحفل خيرالدين سياح: «التزمنا بتذكير الناس بالزمن الجميل قبل وباء أوقف صناعة الموسيقى».