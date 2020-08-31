رقم قياسي جديد حققته المغنية اللبنانية نانسي عجرم على مستوى فنانات العرب، إذ احتلت المركز الأول في قائمة الأكثر استماعا على موقع «سوتيفاي» العالمي للاستماع الرقمي. ووفق صحيفة «النهار» اللبنانية (الإثنين)، حصدت أغنياتها 100 مليون استماع، حسب التطبيق الذي يعتمد على عدد مرات استماع الأغاني في مختلف أنحاء العالم، وهو إنجاز يضاف لرصيد فنانة تحقق حضورا رقميا كبيراً على الإنترنت. يذكر أن عجرم انتقدت حكومة بلادها إثر تفجيرات لبنان الأخيرة بتغريدة على حسابها في «تويتر»، وكتبت «انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنو فيها كلمة (ثورة) وما انتبهتوا تشيلوا 2750 طن متفجرات من مرفأ بيروت؟»، في إشارة لأغنية ماجدة الرومي «يا بيروت».