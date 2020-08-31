قد يؤدي تناول أغذية قليلة السعرات الحرارية لفقدان الوزن على المدى الطويل، إلا أن إنقاصه بسرعة هائلة قد يسبب مشكلات صحية. ووفق موقع «تايمز نيوز ناو»، أكد خبراء التغذية أن هناك 5 أكاذيب شائعة عن التنحيف السريع، هي: اعتماد التجويع، وهو ما يدفع جسمك لتوفير الطاقة لتحسين البقاء على قيد الحياة. كما أنه يخفض كتلة العضلات ومعدل الأيض. أما تجنب الكربوهيدرات فهو معلومة مضللة، إذ يستوجب التخلص من المكررة المصنوعة من الدقيق كالخبز الأبيض والمعكرونة والمخبوزات المعبأة. وتظل ممارسة الرياضة عاملا مساعداً على خفض الوزن، دون اعتمادها منفردة. وأخيرا يظل فقدان الوزن تدريجيا أفضل الطرق للخلاص من البدانة.