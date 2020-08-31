تعاونت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مع «Jeeny»، تطبيق تجّول مقره في الشرق الأوسط، يقدم خدمات متعددة لتيسير الاحتياجات اليومية للمستهلك مثل النقل، والمعاملات المالية الإلكترونية كتعبئة المحفظة، والتنقل وغير ذلك الكثير، وذلك لإطلاق تطبيق «Jeeny» على متجر «HUAWEI AppGallery» المتكامل تمامًا مع ميزات خدمات هواتف هواوي - Huawei Mobile Services (HMS).

تطبيق «Jeeny» مشيّد بمفهوم الرحلات، ويريد تغيير والارتقاء بطريقة تنقل الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق خدمات ذات قيمة إضافية تُسهل عمليات الطلب. مع وجود «Jeeny» على متجر «HUAWEI AppGallery»، يمكن للمستخدمين حجز رحلاتهم بطريقة موثوقة ودقيقة بينما يتلقون خدمات نهائية سريعة.

إضافة تطبيق «Jeeny» إلى قائمة متزايدة باستمرار من تطبيقات الهاتف المحمول الأساسية على متجر «HUAWEI AppGallery» توفر للمستهلكين المزيد من الخيارات للاختيار من بينها فيما يتعلق بالنقل والتنقل. تم دمج التطبيق مع ميزات HMS (خدمات هواتف هواوي) مثل خرائط هواوي - HUAWEI Map و Location Kit لتوفير موقع دقيق عند حجز الرحلات وتتبع الموقع والمزيد.

يتميز متجر «HUAWEI AppGallery» بالتطبيقات المبتكرة التي تم تطويرها خصيصًا لفتح قدرات البرامج والأعتدة المتقدمة لأجهزة هواوي الذكية. يتم إنشاء جميع التطبيقات في متجر «HUAWEI AppGallery» باتباع نهج «الأمان أولاً»، ويتم اختبارها بدقة قبل إطلاقهم على المنصة، مما يضمن امتلاك التطبيقات لأعلى معايير حماية البيانات وأمانها. تضمن هذه الإجراءات حصول المستخدمين على أفضل تجربة ممكنة من التطبيقات التي تعمل على أجهزتهم الذكية من هواوي. نظام Huawei Mobile Services يُغطي أكثر من 170 دولة ومنطقة، ويوفر خدمات لأكثر من 650 مليون يستخدمون أجهزة هواوي الذكيّة. تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا لمتجر «HUAWEI AppGallery» الـ 420 مليون منذ إطلاقه الرسمي في أبريل 2018.

تطبيق «Jeeny» متوفر للتنزيل على متجر «HUAWEI AppGallery»، الذي أثبت نفسه بسرعة كواحد من أفضل 3 متاجر عالمية للتطبيقات من خلال التزامه بتزويد المستخدمين بتجارب تنزيل تطبيقات عالية الجودة. يسمح هذا النهج لتوزيع التطبيقات العالمية والمحلية لمتجر «HUAWEI AppGallery» بتقديم توصيات تطبيقات ذكية بناءً على موقع المستخدمين. يمكن للمستخدمين بعد ذلك الاستمتاع بالتطبيقات الأكثر شيوعًا والأنسب بناءً على احتياجاتهم.

للاستفادة من تطبيق «Jeeny»، استخدم الرمز - "HuaweiJY" عند الخروج. العرض يمنح خصم 30٪ (حتى 15 ريال سعودي) وسيكون متاحًا لرحلة واحدة. تمتد فترة العرض من 27 أغسطس حتى 17 سبتمبر 2020.

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