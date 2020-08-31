توصلت دراسة صينية حديثة لأمر خطير بشأن انتشار فايروس كورونا المستجد والسيطرة عليه، حيث كشفت الدراسة الصينية أن الوباء قد ينتقل إلى البيوت من خلال أماكن لا تخطر على البال.

وشرحت الدراسة أن فايروس كورونا يمكن أن ينتقل داخل البيوت وعبر الشقق من خلال المراحيض، وأنابيب الصرف الصحي التي تتشاركها أكثر من شقة، خصوصا في المباني السكنية ذات الطوابق المتعددة.

كما ركزت الدراسة، التي نشرت نتائجها في موقع «ساينس دايركت» العلمي المعروف، على اكتشاف فايروس كورونا في حمام شقة في مدينة غوانزو جنوبي الصين، رغم عدم وجود مرضى بها.

وأشارت إلى أن الفايروس ربما دخل الشقة الواقعة في الطابق السادس عشر من خلال المرحاض أو أنابيب الصرف، وقد تم اكتشاف آثار الفايروس على الحوض والصنبور ومقبض الدش، وذلك نقلا عن موقع (العربية نت).

وتم اكتشاف الحمام الملوث بفايروس كورونا، فوق شقة كانت تؤوي 5 أفراد، تأكدت إصابتهم بالمرض.

وبعد الاكتشاف، أجرى الباحثون «تجربة محاكاة التتبع» لمعرفة ما إذا كان الفايروس يمكن أن ينتشر عبر الأنابيب عبر جزيئات صغيرة محمولة في الهواء، أو «الهباء» الذي ينتج غالبا بقوة تدفق المرحاض.

كما عثر على «الهباء» وانتقل إلى 12 مستوى فوق المكان الذي كان يعيش فيه الأفراد المصابون بفايروس كورونا.

بدوره، قال مؤلفو الدراسة إنه «تم تأكيد إمكانية نقل الهباء الجوي عبر أنابيب الصرف الصحي بعد شطف المرحاض في دورة المياه في الطابق الخامس عشر، من خلال تجربة محاكاة التتبع في الموقع».

وأظهرت المتابعة أنه تم العثور على الهباء الجوي في دورات المياه في الشقق الواقعة في الطابق الخامس والعشرين والطابق السابع والعشرين.

ومع ذلك، لا يمكن استبعاد انتقال الفايروس من خلال مصعد المبنى المشترك، بحسب الدراسة.

يشار إلى أن فايروس كورونا المستجد قد قتل حتى اليوم 848.984 إنساناً، وسجّل أكثر من 25.321.974 إصابة.