بعد الخسائر الاقتصادية الفادحة التي خلّفتها جائحة كورونا حول العالم، حوّل فندق (5 ستارز) في جنوب الهند حوض السباحة الخاص بالنزلاء إلى مزرعة للأسماك، لتعويض بعض الخسائر، ووفق موقع «إندبندنت» البريطاني، يقول مدير الفندق بمنتجع أفيدا في ولاية كيرالا: «قبل أشهر كان المسبح البالغ 500 قدم مليئاً بالسياح الأوروبيين، غير أنه أصبح مكتظا بالآلاف من أسماك اللؤلؤ بعدما أمرت السلطات بإغلاق الفندق منذ مارس الماضي». وأضاف: «لن تغطي المزرعة المؤقتة الخسائر الناجمة عن الوباء لكنها ستساعد في تغطية الفواتير الأساسية لحين مباشرة العمل وعودة السياح». واستدرك: «هو مشروع ناجح وسننقله لاحقاً إلى موقع آخر».