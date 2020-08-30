في تعاون هو الأول من نوعه، اجتمع الفنان الإماراتي عبد المنعم العامري مع الشاعر خالد بن طناف المنهالي في عمل غزلي غنائي جديد حمل عنوان «سيدي» بكلمات غزل باللهجة الإماراتية يقول مطلعها: «انت واصل في سويد القلب واصل// واعتبره موطنك مانك غريب// سولك فيها سفارات وقناصل// يوم غيرك ما لهم فيها نصيب».وتأتي الأغنية باللحن والإيقاع المحلي، فيما وزعها موسيقيا المايسترو عبدالعزيز العبري، وتم طرحها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب قناة العامري في موقع «اليوتيوب» مصحوبة بفيديو كليب. فيما أكد العامري أن الكلمات جاءت بأسلوب مغاير في الغزل ومعاتبة المحبوب، وهي فكرة جديدة تطرح لأول مرة بهذا اللون الشعبي.والتالي رابط الأغنية على موقع «يوتيوب»: https://youtu.be/9FgdOTKFbgI