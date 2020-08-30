استيقظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي (الأحد) على صورة من خطاب الإفراج الجمركي من إدارة جمارك السيارات بالأسكندرية تداولها عدد كبير على المنصات، تظهر بيانات سيارة من طراز رولز رويس داون باسم الفنانة المصرية ياسمين صبري كهدية من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة.ووفق الوثيقة، التي نشرتها وسائل إعلام مصرية على نطاق واسع، يبلغ ثمن السيارة 6.113.545 جنيها، إضافة إلى رسوم جمركية بلغت 3.717.137 مليون جنيه، أي أن السيارة بلغت سعرها الإجمالي نحو 10 ملايين جنيه مصري، وهو ما أبهر صبري التي تقضي حاليا برفقة زوجها إجازة صيفية في اليونان.وتزوج الثنائي، الذي شغل رواد التواصل على مدى شهور، في أبريل الماضي، فيما قدمت صبري آخر أعمالها الفنية مسلسل «فرصة ثانية» وعرض في رمضان الماضي، إلا أن انتقادات لاذعة طالت صبري وشككت في إمكاناتها الفنية ووصفتها بالمتوضعة.