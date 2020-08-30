انتقد تقنيون أمريكيون إعلان «فيسبوك» مقاضاة صاحب شبكة روبوتات وبرامج تشغيل آلي باع إعجابات وتعليقات مزيفة على تطبيق «انستقرام» في خدمة تواصل وهمية باسم «ناكروتكا». ووفق موقع «انغادجيت» التقني (الأحد) قال التقنيون: «يبدو أن الموقع الأزرق يخلي مسؤولية فقط، بعد الفضائح التي لاحقته بسبب جمع بيانات المستخدمين، وانتشار عمليات بيع اللايكات المزورة.. لاسيما أنه رفع دعوى قضائية أيضا ضد (موبي بيرن)، وهو مطور يستخدم برامج ضارة لجمع البيانات، ما يرفع دعاواه القضائية ضد المطورين المزورين إلى 4 خلال العام الحالي». واستدركوا: «غير أن أيا من هذه الدعاوى لم يبت فيها أمام المحاكم الأمريكية حتى الآن»!