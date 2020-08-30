رغم تحقيق تطبيق «تيك توك» شعبية هائلة في فترة زمنية قصيرة، وخصوصا لدى فئة الشباب وصغار السن، إلا أن استخدامه الخاطئ أفرز سلبيات ومخاطر رصدها المدير العلاجي لمستشفى العباسية للصحة النفسية الدكتور هشام ماجد، أبرزها العزلة الاجتماعية ما يفقد مستخدميه العلاقة مع المحيطين وتفضيل الشاشة، علاوة على تضييعه الوقت والطاقة، ناهيك عن أنه أصبح مصدرا للتحرش وخدش الحياء والابتزاز، كما أنه يزيد هوس المستخدمين بأنفسهم ما يصيبهم بالنرجسية وتضخم الأنا الذاتية. وكذلك تعريض المستخدمين أنفسهم للألم والتعذيب لزيادة المتابعين، وحين يفشلون في تحقيق رغباتهم يصابون بالتوتر والضغط والاكتئاب، وقد ينتهي الأمر باكتساب أفكار وميول انتحارية.