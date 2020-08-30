حذر خبراء من بعض العادات الصحية الخاطئة التي يقوم بها العديد من الأشخاص في الصباح، والتي تدمر الجسم.

وذكر تقرير نشره موقع «هليث» الطبي، وفقا لـ«سبوتنيك» أن الاستعجال قد يدفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب بعض العادات الخاطئة المدمرة للصحة العامة، في الصباح الباكر، ومنها:

1- ترك الفراش فور الاستيقاظ يجب الانتظار لبضع دقائق في الفراش قبل ترك الفراش، بسبب خطورة تغيير وضعية الجسم من الاستلقاء للوقوف بشكل مفاجئ عند الاستيقاظ، لأنها قد تسبب انخفاض ضغط الدم.

2- غفوة المنبه

حذرت الدراسات من القيام بالضغط على غفوة المنبه عند الاستيقاظ من أجل النوم لدقائق إضافية، لأن النوم لمدة 10 دقائق، يؤثر سلبا على نشاط الجسم طوال اليوم.

3- الجلوس في الظلام

يفضل الكثير من الأشخاص الجلوس في الظلام وعدم فتح نوافذ غرفتهم فور الاستيقاظ من النوم، إلا أن هذه العادة تحرمهم من فوائد عديدة تقدمها الشمس للصحة العامة، مثل تعزيز النشاط وزيادة التركيز وإمداد الجسم بفيتامين «د».

4- القهوة

يعتاد البعض على تناول القهوة على معدة فارغة فور الاستيقاظ من النوم، الأمر الذي قد يجعل الجسم ينتج كمية أقل من الكورتيزول، لأن الكافيين الموجود في مشروبك الصباحي يتداخل مع إنتاج الكورتيزول في الجسم، الأمر الذي يساهم في انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم.

5- وجبة الإفطار

عدم تناول وجبة الإفطار يتسبب في تراجع القدرة الجسدية على القيام بالأنشطة على مدار اليوم، فضلا الشعور بالصداع والتعب.